Tunisie : L'IVD se sépare de Hamadi Khelifi Le jeune écrivain Hamadi Khelifi, arrêté suite à une publication sur Facebook, a été démis de ses fonctions par l’Instance Vérité et Dignité, où il occupait le poste de stagiaire.



Dans un communiqué rendu public hier soir, l’IVD a déclaré que l’intéressé avait «commis une faute professionnelle en transgressant le devoir d’impartialité et d’abstention comme le stipule la loi organique portant sur la justice transitionnelle et le règlement intérieur de l’Instance ».



Hamadi Khelifi avait publié sur Facebook une photo où l’on voit le chef de l’Etat, Beji Caïd Essebsi, escorté par un garde du corps et une légende de l’intéressé qui l’encourage à refaire le même scénario dont a été victime l’ambassadeur russe à Ankara.



L'IVD précise qu'elle «n'est pas responsable des actes de son ancien stagiaire, et qu'elle se réserve la liberté de poursuivre quiconque qui profiterait de l'incident pour porter atteinte l'instance».