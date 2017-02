Tunisie : "Il n’y aura pas licenciement des fonctionnaires, mais départ volontaire" (Briki) Le ministre de la Fonction publique et de la gouvernance, Abid Briki, a déclaré ce mardi sur Shems que la Tunisie n’est pas un pays crédible en l’état actuel des choses. "Avec 650 mille fonctionnaires, et 1,2 % de taux de croissance, le pays n’est pas en mesure de réaliser le développement".



La crédibilité d’un pays se mesure, selon ses dires, par l’état d’avancement du développement à même de conduire à la stabilité sociale. "Or, en l’état actuel, on ne peut pas avancer en matière de développement, étant donné que l’on est en train de contracter des crédits, en présence de faibles taux de croissance, pour verser les salaires, et non pour faire du développement".



Cette situation requiert la mise en œuvre de réformes qui sont de nature à améliorer notre image et nous rendre crédible, en prime la réforme de la fonction publique, a-t-il dit.



Le ministre a exclu toute intention de licencier des fonctionnaires, soulignant que les solutions posées reposent sur le départ volontaire.



La première solution est la retraite anticipée entre 57 et 59 ans. S’il le souhaite, le fonctionnaire peut partir à la retraite à cet âge là, tout en bénéficiant de sa pension complète. Cette pension sera gérée par la CNRPS, mais c’est l’Etat qui assume la bonification, a-t-il dit. Il s’agit là d’une mesure exceptionnelle conjoncturelle qui s’étalera sur une année de juillet 2017 à juin 2018, le dernier délai pour le dépôt des demandes est le 1er Mai. Cette mesure devrait concerner 23 mille fonctionnaires.



Selon ses pronostics, l’impact de cette disposition sera ressenti en 2020. S’il en assume les charges maintenant, l’Etat pourrait respirer plus tard. La réforme de la fonction publique se fera, par ailleurs, sur des bases plus saines, si un dégraissement de la fonction publique venait à avoir lieu.



La deuxième mesure consiste en le départ négocié. Le fonctionnaire âgé de 55 ans qui souhaite quitter la FP pour créer un projet. L’Etat lui fournit un salaire de deux ans, avec une mesure d’accompagnement de pouvoir contracter un crédit bancaire, moyennant une convention avec les banques. Cette disposition a été expérimentée au Maroc et a réussi, a-t-il dit.



Ces mesures visent notamment à réduire la masse salariale qui dépasse actuellement les 14 % du PIB à 13 % actuellement, et à 12,5 %, voire à moins en 2020.

