Tunisie : Ettakatol pour un candidat unique des forces démocratiques TAP- TAP- Le parti Ettakatol a annoncé vendredi le lancement d’une initiative pour présenter un candidat unique des forces démocratiques aux élections législatives partielles en Allemagne. Ettakatol a engagé des concertations avec les différents partis politiques pour faire réussir cette initiative, a indiqué le parti dans un communiqué



Ettakatol “n’a pas encore annoncé un candidat et les autres parties doivent faire de même”, a recommandé le parti, considérant que les élections partielles en Allemagne représentent “une phase cruciale dans le processus démocratique après l’annonce de la candidature du directeur exécutif du parti au pouvoir”.



“Il s’agit là d’une politique systématique visant à saper les fondements de la deuxième République à travers la monopolisation des institutions de l’Etat”, a ajouté Ettakatol.



Le parti a dit “suivre avec intérêt” les préparatifs pour les élections législatives partielles prévues en Allemagne, déplorant “la dispersion des forces démocratiques ne pouvant servir que l’intérêt du candidat du parti au pouvoir”.



Notons que Nidaa Tounes n’a pas jusqu’à présent annoncé officiellement la candidature de son directeur exécutif Hafedh Caïd Essebsi ou celle d’un autre candidat.



Rappelons que le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections a mis en place le calendrier des élections législatives partielles pour les Tunisiens résidant en Allemagne après avoir reçu l’accord des autorités allemandes à organiser ces élections sur son sol.



Celles-ci se dérouleront les 15, 16 et 17 décembre, a indiqué début octobre le président de l’ISIE par intérim, Anouar Ben Hassan dans une déclaration à l’agence TAP.



L’inscription des électeurs en Allemagne débutera à partir du 7 octobre et s’achèvera le 15 octobre, a-t-il ajouté.



L’ouverture des candidatures pour ces législatives partielles se déroulera du 16 au 22 octobre, alors que la campagne électorale aura lieu du 23 novembre au 13 décembre. Le 14 décembre sera la journée du silence électoral.

