Tunis abritera en mai 2018 "l’Africa Blockchain Summit" Chedly AYARI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, a donné, hier jeudi 14 décembre 2017, à travers une téléconférence avec Arnaud de BRESSON, Délégué Général de «Paris EUROPLACE" (Organisation représentative de la Place financière de Paris), le coup d’envoi pour l’organisation de l’"Africa Blockchain Summit», indique cet après-midi un communiqué de la BCT dont Gnet a reçu une copie.



Ce Sommet, qui se tiendra à Tunis en mai 2018, portera sur la thématique de la technologie des registres distribués (Blockchain) et les perspectives qu’elle offre dans les domaines bancaire et financier.



Cette conférence de haut niveau, qui regroupera principalement, des gouverneurs des banques centrales africaines, des institutions multinationales, des acteurs africains de la finance, des académiciens et chercheurs, viserait un dialogue et un échange d’expériences sur les avancées réalisées en matière d’applications pratiques de la nouvelle technologie «Blockchain».

Communiqué

