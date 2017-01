Trois ans après la promulgation de la constitution : Le bilan est négatif, selon Ben Jaâfar Il y a trois ans, le 27 janvier 2014, se déroulait au palais du Bardo, à l’époque siège de l’Assemblée nationale constituante (ANC), la promulgation de la constitution de la deuxième république, par le triumvirat alors au pouvoir, Mustapha Ben Jaâfar, président de l’ANC, Moncef Marzouki, président de la république, et Ali Laâridh, chef du gouvernement.



"C’est une journée historique qui rappelle de nombreux beaux souvenirs", a déclaré en cette date anniversaire, Mustapha Ben Jaâfar sur Express .



Il a fait état de la large acceptation positive de la constitution en Tunisie et à l’étranger, la considérant comme "un socle" sur lequel doit être bâti le régime démocratique, et conçu le modèle sociétal. "La constitution est le premier travail symbolisant la rupture avec l’ancien régime. Elle permet de tourner la page du despotisme, du parti unique, et de la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la république", a-t-il dit.



Ben Jaâfar considère que l’"on s’est arrêté au début", pointant une tentative "de nous faire oublier la constitution". Il a estimé que le bilan de ces trois ans en matière d'application des dispositions de la loi fondamentale reste négatif, se défendant d’exprimer là une position partisane ou de faire de la politique politicienne.



Il s’est appuyé sur deux conférences tenues à l’Institut supérieur des sciences juridiques, ayant établi une évaluation négative de l’application de l’ensemble des chapitres de la constitution, en termes "de liberté, avec les restrictions imposées aux journalistes, de torture, qui existe encore, de l’égalité homme et femme et de parité" etc., a-t-il énuméré.

