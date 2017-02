Tourisme : Une opération charme, pour booster un marché hongrois en forte baisse L’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) a engagé plusieurs opérations promotionnelles en vue de relancer le flux touristique en provenance des marchés classiques et émergeants. Parmi les leviers activés par l'Administration, figurent le soutien à la commercialisation et la programmation de voyages de familiarisation. Aujourd'hui, ces derniers sont considérés comme des mécanismes prioritaires et incontournables pour reconquérir la confiance des opérateurs et leurs réseaux de ventes.



C'est dans cette optique que s'inscrit le voyage de familiarisation organisé conjointement du 26 au 31 janvier 2017 avec le principal opérateur hongrois, Kartago Tours, au profit d’une centaine de prescripteurs agents de voyages et journalistes. Le double objectif visé étant d'accroître la notoriété de la destination et de rassurer les professionnels sur la situation sécuritaire de la Tunisie.



Kartago Tours est un partenaire de taille en Europe centrale pour la commercialisation de la Tunisie. Au départ de la Hongrie, il occupe le premier rang en termes de réalisations vers notre destination.



Au programme de ce voyage de familiarisation, sont prévus : une présentation de la nouvelle brochure Kartago Tours pour la saison 2017 et une découverte des atouts et de l’offre touristique en matière d’accueil et d’hébergement dans les régions de Tunis, Sousse et Monastir.



En perspective des prochaines vacances et afin de stimuler les ventes, l’ONTT compte multiplier ce type d'action à caractère commercial au départ de ces marchés émetteurs, et ce en étroite collaboration avec la profession tunisienne et les operateurs étrangers.



Il est à noter que le marché Hongrois a connu au cours des dernières années une forte baisse. En 2016 le nombre de touristes hongrois a été de 4000 alors qu’ile étaient plus de 32 000 en 2010.

Communiqué

