Tabarka : Entrée de 10 000 touristes algériens en un jour TAP- Pour la première fois depuis décembre 2010, le poste frontière de Melloula a enregistré, jeudi, l’entrée d’environ 10 mille algériens, en un seul jour, et ce, en prévision du Nouvel an, affirme à l’agence TAP, le commissaire régional au tourisme à Tabarka, Hichem Mahouachi.



Entre les 24 et 29 décembre 2016, quelque 40 mille touristes algériens sont entrés en Tunisie, à travers Melloula.



Le taux d’occupation dans les hôtels à Tabarka et Ain Draham atteint, jusqu’à jeudi, 85 % en moyenne. Il devra approcher les 100%, samedi 31 décembre, selon les prévisions du commissariat.

