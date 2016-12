Sousse : Une cellule terroriste de 10 membres dont deux femmes démantelée (MI) La brigade d’investigation de la garde nationale d’Enfidha (Sousse) a démantelé une cellule terroriste composée de dix membres dont deux femmes, opérant entre Hammam Sousse, Akouda, Hergla et Kalaâ al-Kobra.



Agés entre 25 et 45 ans, les suspects sont en relation avec la brigade terroriste Okba Ibn Nefaâ retranchée sur le Mont Chaâmbi, indique le ministère de l’Intérieur ce jeudi 29 décembre dans un communiqué.



Les membres de la cellule ont reconnu communiquer avec les éléments terroristes à l’intérieur et à l’extérieur par l’application TELEGRAM, et ont reconnu avoir l’intention de perpétrer des opérations terroristes.



Sur ordre du parquet, les membres de la cellule ont été mis en détention et une information judiciaire a été ouverte à leur sujet pour appartenance présumée à une cellule terroriste, dissimulation et soutien à un élément terroriste classé extrêmement dangereux, membre de la brigade Ibn Nefaâ.



Un avis de recherche a été lancé contre deux membres de la cellule, dont l’un est classé dangereux pour implication dans une affaire terroriste avec un complice déjà sous les verrous, selon le MI.

Gnet

