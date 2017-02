Samira Maraï reçoit la médecin résidente après sa relaxe La ministre de la Santé, Samira Maraï, a rencontré ce mardi 07 février la médecin-résidente, Abir Omrane, après sa remise en liberté, et lui a exprimé sa compassion et son encouragement pour persévérer au service de la médecine en Tunisie.



La médecin résidente a été placée en garde à vue suite au décès d’un nourrisson à l’hôpital Farhat Hached à Sousse.



Sa relaxe est intervenue hier, après que la ministre de la Santé a présenté un rapport des experts au parquet, avait indiqué hier le MS dans un communiqué.



La ministre de la Santé qui a dit, hier respecter l’indépendance de la justice, a fait état d’un vide juridique dans le domaine des erreurs médicales, signalant qu’un projet de loi là-dessus est en vue.



Elle a déclaré que son département a chargé deux avocats à assurer la défense de la jeune résidente, et qu’une commission d’experts composée de spécialistes en pédiatrie, en gynécologie obstétrique, en médecine légale, en réanimation, et en néonatologie, a été constituée pour enquêter sur cette affaire, et a attesté de l’absence d’une erreur médicale.



Elle a appelé à se garder de la diabolisation des médecins, qui travaillent dans des conditions difficiles, et sont exposés à la violence verbale et physique, signalant que les hôpitaux souffrent, outre de difficultés financières et autres, d’un manque de moyens humains.



Maraï a indiqué que le corps médical est en train de consentir des sacrifices, faisant état de l’émigration de jeunes médecins pour fuir des conditions difficiles. Les jeunes émigrent car à l’étranger le médecin n’est pas emprisonné pour une faute involontaire, a-t-elle dit.

Gnet

