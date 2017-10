Samedi 14 octobre : Action contre les rhumatismes à Tunis, Sfax, Sousse et Monastir L’Association tunisienne des Rhumatisants organise samedi 14 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale contre les rhumatismes, une action culturelle ouverte et de sensibilisation sur le thème : «Médecins et patients, ensemble contre les rhumatismes».



Cette manifestation se déroulera simultanément dans les gouvernorats de Tunis, Sfax, Sousse et Monastir avec la participation d’environ 25 rhumatologues et spécialistes des articulations.







Cette journée sera l’occasion pour lancer le débat entre médecins et patients et sensibiliser davantage quant aux nouvelles techniques de traitement des rhumatismes. L’objectif consiste également à lutter contre les fausses idées reçues sur ces maladies.



Au programme de la journée une projection des spots de sensibilisation, l’organisation des rencontres B2B entre les rhumatologues et la présentation des recommandations et des conseils pour lutter contre les pathologies de la famille des rhumatismes les plus répandues en Tunisie.





La ligue tunisienne de lutte contre le Rhumatisme existe depuis 42 ans. Le nombre de rhumatologue ne cesse d’augmenter, il comportera bientôt 200 rhumatologues. La rhumatologie tunisienne se féminise, mais se décentralise et se privatise également de plus en plus.



La LITAR est une société savante qui n’a cessée de progresser et d’évoluer par :



La contribution à la formation des jeunes rhumatologues



L’encouragement à la réalisation d’études scientifiques (enquête épidémiologiques autour de l’arthrose : genou, hanche, etc )



La constitution d’un référentiel (guide) tunisien sur plusieurs maladies (ostéoporose, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrites. Le registre national tunisien de la PR (en cours de validation) ; ceci nous permettra d’avoir des données précises sur l’épidémiologie, les aspects cliniques, la prise en charge thérapeutique et l’impact économique au cours de cette affection.

