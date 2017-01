Répartition des tâches au sein du bureau exécutif élu de l’UGTT Le nouveau bureau exécutif élu à l’issue du 23ème congrès de l’UGTT qui s’est achevé hier à Gammarth a procédé à la répartition des tâches en sein comme suit :



Noureddine Taboubi : Secrétaire Général



Kamel Saâd : Secrétaire Général adjoint chargé du règlement intérieur

Bouali M’barki : Secrétaire Général adjoint chargé de la Finance et de l’administration



Naïma Hammami : Secrétaire Générale adjointe chargée des relations arabes, extérieures et de l’émigration



Sami Tahri : Secrétaire Général adjoint chargé de l’information et de l’édition



Hfaïdh Hfaïdh : Secrétaire Général adjoint chargé de la législation et des contentieux



Monôm Amira : Secrétaire Général adjoint chargé de la Fonction publique



Slaheddine Salmi : Secrétaire Général adjoint chargé des offices, des établissements publics et des institutions de l’UGTT



Mohamed Ali Boughdiri : Secrétaire Général adjoint chargé du secteur privé



Noureddine Kaddour : Secrétaire Général adjoint chargé des études et documentation



Mohamed Msalmi : Secrétaire Général adjoint chargé de la formation syndicale et l’instruction ouvrière



Abdelkarim Jrad : Secrétaire Général adjoint chargé de la couverture sociale, de la santé et de la sécurité professionnelle



Samir Cheffi : Secrétaire Général adjoint chargé de la femme, de la jeunesse et des associations.

