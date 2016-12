Rapport du FTDES : Prédominance de la violence criminelle et familiale en novembre Les mouvements de protestations, individuels et collectifs ont connu une tendance croissante depuis le mois de Septembre 2016 et tel a été le cas des violences aussi, a révélé ce matin le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.



Des évènements multiples ont marqué le mois de novembre 2016 comme les travaux de l’Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) et tout ce qui s’en accompagne de mouvements de protestations revendiquant une transparence et provoquant des interrogations sur certains sujets comme les évènements de Siliana.



Le mois de Novembre 2016 a connu, également, le retour des discussions autour des ligues de protection de la révolution et ce, après le jugement rendu dans l’affaire Lotfi Naguedh ainsi que les mouvements de protestations enregistrés dénonçant le manque d’indépendance des instances juridiques et l’instrumentalisation politique de l’affaire.



Les manifestations des enseignants et des maitres d’école et le grand rassemblement de milliers d’enseignants à la Kasbah avec certains slogans violents et revendiquant le départ du ministre de l’éducation n’ont fait qu’empirer la situation de gronde sociale et ont perturbé le déroulement de l’enseignement dans les établissements.



L’ensemble des solutions dans le dossier de la société «PETROFAC» n’ont pas mis fin à l’état de gronde et aux sit-ins à Kerkennah, malgré l’intervention du ministère des affaires sociales pour présenter un ensemble des solutions et mesures aux problématiques en suspens.



La situation socio-économique globale a fait l'objet de nombreuses protestations enregistrées, afin de dénoncer des problèmes concernant l'eau potable, le chômage, la détérioration du pouvoir d'achat et la hausse des prix, les conditions de logement, les conditions de santé, en particulier dans les régions de l'intérieur, mais aussi dans les grandes villes.



Le mois de novembre a connu d’autres manifestations d’ordre politique concernant les mesures annoncées par le gouvernement sur le budget de l'Etat pour l'année 2017 et les pressions qu’elle subit par des organismes financiers internationaux.



Dans un autre contexte, la sécurité en milieu rural et les attaques parfois jusqu'à l'assassinat dont sont victimes les éleveurs d’animaux de la part de groupes criminels organisés ont été des causes de mouvements de manifestations citoyennes.



La contrebande, le commerce transfrontalier et le commerce parallèle ont été l'objet de nombreuses protestations de plusieurs cibles différentes à la fois dans les zones frontalières ou dans les grandes villes. Au mois de novembre, il y a eu près de 117 protestations individuelles, et 1095 protestations collectives.



Sur un total de 90 suicides et tentatives de suicides survenus durant le même mois, 30 ont eu lieu à Sidi Bouzid. La deuxième position revient au gouvernorat de Gafsa avec 17 cas, et ensuite Tunis avec 7 cas.



Le même nombre d’enfants suicidaires a été enregistré durant les mois de Novembre et Octobre de l’année 2016.



Le nombre de suicide féminin n’a pas dépassé les 13.5% des actes de suicides et tentatives, donc un acte sur 3.



La tranche d’âge se situant entre 26 et 35 ans continue d’être la

plus touchée par les actes de suicides et tentatives de suicide, révèle le rapport du FTDES.



Deux suicides ont été relevés chez les plus de 60 ans.



Le mois de Novembre 2016 a gardé la même architecture des actes de violence observés que les mois précédents avec une prédominance des actes de nature criminelle, suivis par la violence familiale et conjugale, les violences éducatives, sexuelles et sécuritaires (par ou sur les agents de sécurité) et dans une moindre mesure, la violence sanitaire, religieuse, terroriste et sportive et ce dans plusieurs gouvernorats du pays.

D'après Communiqué

Tweet Ajouter un Commentaire