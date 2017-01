Rapatriement ce lundi des corps des deux Tunisiens tués dans l’attaque d’Istanbul Le ministère des Affaires étrangères annonce le décès de deux ressortissants tunisiens dans l’attentat terroriste contre une discothèque d’Istanbul, la nuit du réveillon.



Le ministère ajoute qu’une cellule de crise a été créée en coordination avec l’ambassade de Tunisie à Ankara, et le consulat général d’Istanbul pour suivre les évolutions de cette opération, et s’assurer de la sécurité des Tunisiens en Turquie.



Selon des sources médiatiques concordantes, les défunts sont Mohamed Ali Azzabi et son épouse, Senda Nakaâ.



Selon Mosaïque , les corps des défunts seront rapatriés ce lundi 02 janvier 2017, à bord de l’avion Tunisair qui décolle d’Istanbul à 13 heures.



Dans une déclaration à Mosaïque, le consul général de Tunisie à Istanbul, Fayçal Ben Mustapha, a dit qu'une prise en charge psychique est assurée pour les rescapés et la seule blessée tunisienne dans cette attaque terroriste douloureuse, indiquant que le nombre de Tunisiens dans la discothèque n’était pas élevé.



Dans un communiqué du MAE paru, hier soir dimanche 1er janvier 2017, la Tunisie exprime sa vive condamnation de cette lâche opération visant encore une fois des civils, et exprime ses sincères condoléances aux victimes et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés, tout en affirmant sa totale solidarité avec le peuple turc et son soutien aux mesures prises par le gouvernement turc pour préserver la sécurité du pays.

