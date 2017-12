Quid des modes de paiement en ligne existants en Tunisie ? Les modes de paiement en ligne est l’intitula d’un atelier qui sera organisé le 19 décembre 2017 au centre d’innovation du technopôle el-Ghazalla.



L’objectif de cet atelier organisé par CONECT Intech, en partenariat avec Le Technopole Elgazala, et avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), est de passer en revue les différents modes de payement en ligne internationaux disponibles en Tunisie, et d’en discuter les avantages et les limites avec les deux acteurs principaux, La Poste et la Société Monétique de Tunisie, pour aider les start-ups Tunisiennes à exporter leurs services numériques en ligne.



Au lendemain de l’approbation du projet de loi du START-UP Business Act, visant à faire de la Tunisie une Startup-Nation à la croisée de la rive-sud de la Méditerranée, de la région MENA et de l’Afrique, beaucoup de questions restent en l’air quant au déploiement de son potentiel ? N’ayant aucun accès à aucune plateforme de payement internationale de réputation, comment la Startup-Nation se positionnera-t-elle sur le marché régional et international ?



Parmi les axes stratégiques et la vision de Tunisie Digitale 2020, on cite les points suivants :

Assurer la réduction du chômage et la création d’emplois dans les secteurs du numérique et de l’Offshoring ainsi que la création de champions nationaux.



Soutenir la création de la valeur ajoutée, gage de pérennisation des organisations et des emplois, par l’accompagnement à l’entreprenariat et la stimulation de l’innovation.

Améliorer la compétitivité de l’entreprise, tous secteurs confondus, par l’investissement dans les TIC et le positionnement dans l’économie numérique.



Cependant, et du fait des restrictions de la BCT en matière de transfert de devises, les résidents tunisiens éprouvent plusieurs difficultés à rapatrier ou bien réutiliser les montants de devises provenant des ventes en ligne. Et quand on évoque PayPal, on parle de l’exception tunisienne. Disponible dans 190 pays, notamment au Maroc, en Algérie et en Egypte, la Tunisie reste l’un des rares pays arabes à en être privé. Cela a renforcé la méfiance des acheteurs potentiels et réduit les opportunités des services numériques à l’export.

D'après Communiqué

