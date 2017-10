Quid de la route transsaharienne reliant six pays dont la Tunisie ? Le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, a déclaré ce mercredi 11octobre que les travaux de la route transsaharienne avance à un rythme palpable, signalant que les liaisons restantes seront parachevées, pourvu de trouver les financements nécessaires à cela.



Il a indiqué que la Tunisie avait achevé la réalisation du tronçon existant sur son territoire, qui permet de relier le réseau national et la route transsaharienne au niveau du Sud-ouest du pays, outre les projets programmés dans le 13ème plan à l’instar de l’autoroute reliant la capitale aux gouvernorats du centre-Ouest, la modernisation du réseau des routes reliant l’Est et l’Ouest du pays, notamment la route nationale n’o13 et 15, et qui aura un rôle important en matière de liaison avec la route transsaharienne.



Le ministre s’exprimait aux travaux de la 67ème session permanente de la route transsaharienne à Gammarth, qui vise à mettre en œuvre les plans d’action à même de contribuer à parachever le projet, outre l’examen de moyens efficaces et économes, permettant d’assurer la pérennité de ces routes, tout en tenant compte des spécificités de chaque région.



La route transsaharienne passe par six pays : Tunisie, Algérie, Mali, Tchad, Niger, et Nigéria.

