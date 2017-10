Quatre causes sont derrière l’effondrement d’un immeuble à Sousse (Rapport) Le Directeur Général de l’Habitat, Néjib Snoussi, a déclaré qu’un rapport réalisé par des experts, sur ordre de son département, a imputé l’effondrement de l’immeuble de Sousse à quatre causes.



La première tient à l’état de vétusté de l’immeuble qui n’a pas fait l’objet de l’entretien requis.



La deuxième a trait au bâtiment qui lui est contigu, et qui a été démoli pour être reconstruit, a-t-il expliqué ce lundi 15 octobre dans une déclaration à Shems .



La troisième cause est, selon ses dires, la cavité limitrophe à l’immeuble, qui n’a pas respecté nombre de conditions techniques.



La quatrième raison est les importantes quantités de pluies qui se sont abattues sur la région, suite à quoi, la crevasse adjacente à l’immeuble sinistré a été submergée par les eaux.



Le rapport élaboré par le ministère a été soumis au chef du gouvernement, Youssef Chahed, a-t-il dit, signalant que le dossier est entre les mains de l’instruction et de la justice.



Un immeuble s’était effondré le jeudi 05 octobre denier, à l’avenue de la République de Sousse, ayant fait six morts dont trois enfants.

Gnet

Ajouter un Commentaire