Prix de la femme rurale décernée à l’ACG de Sfax La ministre de la femme, de la famille et de l’enfance, Neziha Abidi, a remis ce lundi 16 octobre le prix national du meilleur programme, projet, ou initiative de promotion de la femme rurale, d’une valeur de 10 mille dinars, à l’association de continuité des générations de Sfax.



Décernée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme rurale sous le signe "autonomisation des femmes, et filles dans les régions rurales : moyens pour parvenir au développement durable et équitable", la récompense a été accordée pour les efforts consentis par l’association en vue de trouver les financements, pour la diversité de ses activités en matière d’autonomisation économique et sociale des femmes de la région Gargour (délégation d’Aguereb), de leur sensibilisation à leurs droits humains, et des encouragements qui leur ont été prodigués pour prendre des mesures sur le plan local.



Sans compter le rôle de l’association dans la formation et l’encadrement des catégories ciblées.

Gnet

