Pont de Bizerte, autoroute Tunis-Gafsa…suivi pour un début de réalisation Les projets soumis au financement lors de la conférence internationale de l’investissement, Tunisia 2020, ont fait l’objet d’une séance de travail, tenue hier vendredi 06 janvier, sous la présidence du ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’aménagement du Territoire, Salah Arfaoui, en présence de nombre de PDG et directeurs généraux, indique un communique du MEHAT.



Les projets examinés sont notamment :



Le p ont de Bizerte d’une valeur de 600 millions de dinars





L’autoroute Tunis-Kairouan-Sidi Bouzid-Gafsa (tronçon Tunis – Jelma), d’une valeur de 1200 millions de dinars.



-Construction de ponts surplombant les autoroutes classées (32 ponts), d’une valeur 218 millions de dinars



Projet de consolidation des autoroutes classées sur une longueur de 2050 km, d’une valeur de 960 millions de dinars



Programme d’aménagement des pistes agricoles sur une longueur de 1500 km d’une valeur de 530 millions de dinars



Projet de logements sociaux d’une valeur de 120 millions de dinars



Aménagement des routes municipales relevant de 72 municipalités d’une valeur de 216 millions de dinars.



Le ministre a prôné plus de coordination avec les bailleurs de fonds, et le ministère de l’Investissement, pour passer à l’étape de réalisation de ces grands projets.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire