Plénière à l’ARP pour réclamer une loi criminalisant la normalisation avec Israël L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tient ce vendredi 23 décembre à partir de 9 heures, une séance plénière consacrée à l’audition des ministres de l’Intérieur, Hédi Majdoub, et de son collègue des Affaires étrangères, Khemaïs Jhinaoui, dans l’affaire d’assassinat de l’ingénieur Mohamed Zouari.



Les députés auront à interroger les deux ministres sur les circonstances de la survenue de ce crime, et sur les manquements ayant fait que cette infiltration du territoire et cette atteinte à la souveraineté et à la sûreté nationale aient pu avoir lieu.



Les élus du peuple demanderaient, également, des explications sur la riposte du gouvernement à cette agression, et la démarche préconisée pour poursuivre les coupables, en l’occurrence les renseignements israéliens (Mossad), auprès des instances internationales, notamment du Conseil de sécurité de l’ONU.



Les députés réclameront une loi criminalisant la normalisation avec l’entité sioniste, une proposition largement approuvée au sein de l’hémicycle ; les blocs d’Ennahdha, et du Front populaire en jugent la pertinence dans ce contexte précis.

Gnet

