Phosphate : Les indicateurs s’améliorent, des prévisions ambitieuses pour 2017 Après des années difficiles où la production a atteint ses niveaux les plus bas, la compagnie des phosphates de Gafsa (GPS) commence à remonter la pente, et le secteur s’est rapproché au dernier trimestre de 2016 de la cadence normale de production.



La production de phosphate brut s’est améliorée au cours du dernier trimestre de 2016 en comparaison avec le début de l’année où elle a été mise à mal à cause des troubles sociaux.



La production atteint une cadence journalière de 15 à 16 mille tonnes par jour, suite à la reprise de toutes les unités de production, dont celles d’Om Larayes et Redayef, a déclaré hier un haut responsable de la CPG au JT de 20 heures.



La compagnie table en 2017 sur 6,5 millions de production et 11 millions tonnes d’extraction de brut, a-t-il souligné, ajoutant qu’un programme a été mis en place pour assainir le climat social, et renforcer les actions liées au développement et au rayonnement de la compagnie sur son environnement extérieur.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire