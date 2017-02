Ouverture du 6ème congrès d’al-Joumhouri, une nouvelle direction en sera issue TAP - Les travaux du 6e congrès national du parti républicain (Al-Joumhouri) ont démarré, vendredi après-midi, au palais des congrès de Tunis, en présence de plusieurs personnalités du monde politique et associatif ainsi que des représentants des trois présidences.



Il sera l’occasion d’élire une nouvelle direction du parti et de définir les principaux axes de son programme pour la prochaine période, ont indiqué à la TAP des responsables du parti.



La restructuration d’Al Joumhouri est également au menu du 6e congrès dans le sens du renforcement de son rôle dans le paysage politique.



Les congressistes au nombre de 650, selon les dernières données avancées par le porte-parole du congrès, Youssef Béji, devront élire un comité central, un nouveau secrétaire général ainsi que des bureaux politique et exécutif.



Les participants sont, également, appelés durant les trois jours du congrès, à créer un poste de coordinateur régional dans chaque gouvernorat et à étudier un projet de création de deux organisations féminine et de jeunesse, avant de procéder à l'adoption de sept motions du parti.



Selon des responsables, le porte-parole du parti républicain, Issam Chebbi, serait le candidat favori pour le poste de secrétaire général dans la mesure où il est devenu, de manière systématique, le premier dirigeant d'Al-Joumhouri, en raison de l'état de santé de son secrétaire général et du départ d'Ahmed Néjib Chebbi depuis deux ans.



Dans un message adressé aux congressistes par le président de la République, Béji Caïd Essebsi et dont lecture a été faite par le porte-parole du parti républicain, Issam Chebbi, le président a salué les efforts fournis par le parti en vue de renforcer l'entente et l'unité nationale sur la voie de la transition démocratique.



De son côté, la secrétaire générale sortante, Maya Jribi a assuré que "la Tunisie a besoin de passer à la phase de la construction appelant à la mise en place d'un projet national de lutte contre le terrorisme et de développement.



D’après Issam Chebbi, le 6e congrès d'Al-Joumhouri a mobilisé une enveloppe d'environ 100 mille. Ses travaux devront se dérouler, ensuite, dans un hôtel à Hammamet, où sera élu, demain samedi le nouveau bureau du parti. La proclamation des résultats est prévue pour dimanche, a tenu à préciser Issam Chebbi.



