Nouvelles nominations à la tête de la TAP et de la SNIPE La présidence du gouvernement annonce ce lundi 10 avril la nomination de Lotfi Arfaoui, en tant que Président-Directeur Général, de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), et Mohamed Bousaïd, comme Président-Directeur Général, de la Société nouvelle d’impression, de presse et d’édition (SNIPE).

