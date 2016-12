Nouvel an : L'ODC s'apprête à mener une grande campagne pour contrôler les patisseries Le président de l’Organisation de Défense du Consommateur, Slim saadallah, a déclaré ce lundi que l’Organisation s’apprête à entamer une campagne à l’occasion du nouvel an au sujet des pâtisseries.



«Avec la coopération du ministère de la Santé, nous allons mener une grande campagne auprès des ateliers de fabrication de pâtisserie. Nous allons visiter ces laboratoires et contrôler le stockage de leurs produits», a-t-il déclaré sur Jawhara fm.



Il a par ailleurs, conseillé aux consommateurs de confectionner eux-mêmes leurs gâteaux pour célébrer le nouvel an. Il a également ajouté que les prix des ovipares et des fruits seront spécialement contrôlés lors de cette période de fêtes. Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire