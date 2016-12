"Nous rejetons toute forme de violation de la souveraineté nationale" (Ennaceur) L’assassinat du martyr Mohamed Zouari est une agression contre les compétences scientifiques tunisiennes, a déclaré ce vendredi 23 décembre, le président de l’ARP, Mohamed Ennaceur, à l’ouverture d’une séance plénière consacrée à l’audition des ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur.



"Nous refusons toute forme de violation de la souveraineté nationale de quelque partie que ce soit, et nous renouvelons notre confiance dans les appareils sécuritaire et militaire", a-t-il souligné, estimant que les circonstances de l’assassinat évoquent l’hypothèse d’une planification de la part des services étrangers.



Cet assassinat est un crime odieux, a-t-il déploré, appelant le gouvernement à en déterminer les dessous et à engager des poursuites sur le double-plan national et international.



Cette plénière où Hédi Majdoub et Khemaïs Jhinaoui auront à répondre aux interrogations des députés, intervient à la demande de quatre blocs parlementaires : Nidaa Tounes, Ennahdha, le Front populaire et le bloc démocratique.

