Nomination de Slim Feriani à la tête de la BFPME, et d’Adel Grar à la tête d'El Karama Holding Le ministère des Finances annonce la nomination de Slim Feriani en tant que Président-Directeur Général de la banque de financement des petites et moyennes entreprises. La BFPME est une banque publique créée en mars 2005 et est placée sous la tutelle du MF.



Le ministère annonce également la nomination d’Adel Grar à la tête d'El Karama Holding, en remplacement d’Abdelkader Zgolli.



El Karama Holding est un groupe d’une vingtaine d’entreprises du gendre de l’ancien président, Sakhr Matri, confisqué par l’Etat après la révolution.



Ce faisant, d’autres nominations suivraient à la tête de banques publiques, selon des informations médiatiques concordantes.

Gnet

