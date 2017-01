Moratinos en Tunisie pour lancer son initiative de dialogue arabo-européen Le président Béji Caïd Essebsi s’est entretenu ce mardi 24 janvier 2017 à Carthage avec l’ancien ministre des Affaires étrangères espagnol, Miguel Ángel Moratinos, qui effectue une visite en Tunisie en vue de faire connaitre l’initiative "pour un avenir méditerranéen commun et un dialogue arabo-européen", qu’il envisage de lancer avec d’illustres personnalités dans la région euro-méditerranéenne, indique un communiqué de la présidence.



Moratinos a exposé les objectifs de cette initiative, signalant qu’elle visait à instaurer une nouvelle approche de coopération arabo-euro-méditerranéenne, conformément à une vision commune et globale, à laquelle adhèrent les parties gouvernementales et les associations de la société civile en vue de trouver des solutions aux différents défis, imposés par les changements profonds et rapides intervenus dans la région.



Moratinos a exprimé sa grande estime pour l’expérience de transition démocratique en Tunisie, incitant notre pays à participer d’une manière efficiente à cette initiative, qui est de nature à renforcer les valeurs de dialogue, de coexistence et de paix dans la région.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire