Moncef Marzouki qualifie les accusations syriennes à son égard de "tragicomiques" L’ancien président, Moncef Marzouki, a réagi aux accusations qui lui ont été adressées par le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mokded, d’avoir été responsable de l’envoi des jeunes en Syrie, le taxant "d’être un homme appartenant à une bande ayant pratiqué la torture à plus grande échelle, ainsi que l’injustice, et la corruption ; celle qui a détruit la Syrie, Etat et peuple. Une bande dont la vie de millions ne signifie rien face à son maintien au pouvoir ; une bande dont l’histoire se rappellera du slogan horrible : Assad, ou l’on brûle le pays".



Dans un post paru hier sur sa page officielle, l’ancien président a qualifié les accusations du responsable syrien de tragi-comiques. "C’est vraiment une tragédie dans une tragédie encore plus grande, celle dont est victime un des peuples les plus nobles de la nation, qui est aujourd’hui démoli et errant, et un Etat dont on était fier, et qui est aujourd’hui en lambeaux, vivant sous le joug des occupants et maîtres étrangers".



Un fait risible, a-t-il ajouté, "celui qui est accusé de l’effusion du sang des Syriens" est :



Un médecin qui s’est démené pour sauver la vie de personnes qu’il ne connaissait pas, et a appris à "l’école de la médecine", la valeur de la vie,



Celui qui croit que "la sacralité de la vie émane du fait que chaque être vivant porte les empreintes du Créateur" (ndlr : Dieu le miséricordieux, le tout puissant), et partant "toute agression contre une créature, l’est contre le Créateur",



"Un activiste des droits de l’homme qui a milité pendant 30 ans contre la torture, la peine de mort, et toute violation de la dignité humaine. Celui qui a interdit la torture lorsqu’il a accédé au pouvoir, et a fait muter des dizaines de peines capitales, en perpétuité.



Un ami aimant du peuple syrien, ayant demandé à tous les amis de la Syrie en 2012 de ne pas armer la révolution et d’éviter l’intervention étrangère, a empêché le départ des jeunes tunisiens et est intervenu auprès des autorités turques pour limiter leur entrée.



Un homme d’Etat qui s’était précipité au lendemain des élections entachées par l’argent sale, d’apaiser ses partisans, de reconnaitre les résultats des élections, tout ça de peur qu’une seule goutte de sang soit versée, car la Tunisie était, à ses yeux, mille fois plus importante, que Carthage", a-t-il souligné.



Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères avait imputé la responsabilité de la dégradation des relations entre la Syrie et la Tunisie au gouvernement de la Troïka et à l’ancien chef d’Etat, Moncef Marzouki, qui, selon ses dires, "sont tenus responsables de l’envoi des jeunes tunisiens pour rejoindre les groupes terroristes".

Gnet





Tweet Ajouter un Commentaire