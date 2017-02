Militaires et sécuritaires voteront uniquement aux scrutins locaux Le projet de loi n’o 001/2016 complétant et amendant la loi organique n’o 16 de l’année 2014 portant sur les référendums et élections à été adopté hier mardi 31 janvier, lors d’une plénière l’ARP, à 139 voix pour, 22 abstentions, et aucune voix contre.



Le nouveau texte donne le droit aux sécuritaires et militaires de voter uniquement aux élections locales, régionales et municipales, et non aux législatives et à la présidentielle.



Les militaires et les sécuritaires ne peuvent pas se porter candidats à ces élections, et n’ont pas le droit de participer aux campagnes électorales et aux activités partisanes liées aux élections.



L’adoption de cette loi clôt une longue controverse, et devrait permettre la tenue des municipales au cours de cette année 2017; un rendez-vous vivement attendu par les Tunisiens vu l’état de dégradation généralisée de l’environnement à travers l’ensemble du pays.

Gnet

