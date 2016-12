Majdoub préside une réunion consacrée au nouvel an Le ministre de l’Intérieur, Hédi Majdoub, a présidé ce lundi 26 décembre la réunion du conseil supérieur des forces de sécurité intérieure, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.



Cette réunion, tenue au siège du ministère, a été consacrée à la situation générale dans le pays, et aux préparatifs des différentes unités sécuritaires aux prochaines occasions, en prime le nouvel an.

Gnet

