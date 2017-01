Machrou3 Tounes lâche le gouvernement Chahed et rejoint l’opposition Le mouvement Machrou3 Tounes a annoncé hier qu’il retirait son soutien au gouvernement, pour rejoindre l’opposition.



Cette décision a été rendue publique après la réunion du bureau politique du parti, tenu à Hammamet le week-end dernier.



Le Secrétaire Général du mouvement, Mohsen Marzouk, a déclaré dimanche aux médias que son mouvement ne soutenait plus le gouvernement, et qu’il pouvait être considéré désormais comme faisant partie de l’opposition.



Marzouk a critiqué le dernier mouvement des délégués, le considérant comme une erreur grave commise par le gouvernement, évoquant d’autres erreurs liées à la formation même du gouvernement ayant procédé, à ses yeux, de quotas partisans.



Il a adressé par ailleurs de critiques à peine voilées au président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, faisant allusion à sa médiation entre les protagonistes libyens, s’interrogeant sur "qui est-ce qui gouverne dans le pays ?"



Marzouk avait lancé dernièrement l’initiative d’un Front démocratique, à l’image du front de salut national (FSN) de 2013, pour rassembler les partis de la même mouvance politique que la sienne, en vue d’unifier les positions envers le terrorisme, et de coordonner en prévision des municipales, ainsi qu’au sein du parlement autour des grandes réformes.

Gnet

