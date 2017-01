Lutte contre le terrorisme : La Turquie est prête à échanger son expérience avec la Tunisie L’ambassadeur de Turquie à Tunis, Ömer Faruk Doğan, s’est défendu aujourd’hui de tout soutien de son pays au terrorisme. Dans un entretien avec Shems , le diplomate turc a déclaré ce lundi 02 janvier que la Turquie luttait contre le terrorisme depuis 30 ans, et avait perdu 30 mille jeunes à cause de la terreur, "comment peut-on imaginer qu’elle puisse soutenir d’une façon ou d’une autre le terrorisme ?"



Doğan a pointé des "amalgames entretenus par les tiers" pour aggraver la terreur, appelant à faire montre de réalisme et d’objectivité dans cette affaire.



L’ambassadeur turc a estimé légitimes les craintes suscitées par le sujet du retour des combattants tunisiens des zones de tensions, Syrie et Irak. "Je ne peux pas dire que ces craintes n’ont pas de sens". Il a affirmé le soutien de son pays à la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme, et ses dispositions à échanger son expérience, "profonde" dans son domaine, avec elle "pour éradiquer complètement la terreur". 3Nous avons fortement besoin de coopérer et d’échanger nos expériences3, a-t-il dit.



Sur la question de savoir si la Turquie pouvait être la cible de nouvelles attaques, Ömer Faruk Doğan a rétorqué que 3la terreur n’a pas de calendrier3, appelant tous les pays visés à faire montre de prudence pour protéger leur sécurité.



Il a par ailleurs considéré que les villes turques à l’instar d’Ankara, d’Istanbul ou d’Izmir ne sont pas plus risquées que les capitales européennes, comme Paris, Bruxelles... ce sont les mêmes risques qui prévalent partout, a-t-il dit, plaidant pour "une forte relation solidaire" face au terrorisme.

Gnet

