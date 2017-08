L’UGTT rejette le communiqué d’Ennahdha et revendique l’indépendance de ses positions

L’UGTT réfute toute concertation avec le mouvement Ennahdha sur des éventuels désaccords pouvant les opposer. L’UGTT réfute toute concertation avec le mouvement Ennahdha sur des éventuels désaccords pouvant les opposer.

Dans un post sur sa page officielle, la centrale syndicale indique que ce qui a été mentionné dans le communiqué d’Ennahdha sur la rencontre entre le président du mouvement et son Secrétaire Général, Noureddine Taboubi, au sujet de ce qu’il a qualifié "de concertation sur ce qui pourrait advenir comme différence de positions entre Ennahdha et l’UGTT" est "dénué de vérité".

"L’Union Générale tunisienne du travail est indépendante dans ses décisions et ses positions, n’attend d’ordre de personne et sa référence est les décisions de ses institutions", assène l'UGTT.

Dans un communiqué paru auparavant, Ennahdha fait part de la rencontre intervenue le jeudi 10 août entre Rached Ghannouchi et Noureddine Taboubi au siège de l’Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe.

Cette réunion a examiné la situation générale du pays. Les deux parties ont affirmé leur soutien au gouvernement d’union nationale de Youssef Chahed, a souligné le communiqué d’Ennadha.

Les deux parties ont également exprimé "leur attachement au dialogue direct et à la concertation autour des affaires nationales, et de ce qui pourrait advenir comme différence de positions entre Ennahdha et UGTT" ; conclut le communiqué.



L’organisation syndicale s’était opposée avec virulence cette dernière période, par la voie de son SG et ses lieutenants, aux déclarations de Ghannouchi appelant Chahed à ne pas se porter candidat à l’élection présidentielle de 2019.

Gnet