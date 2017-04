L’état d’avancement des grandes réformes au centre d’un entretien BCE/Chahed Le président de la république, Béji Caïd Essebsi, s’est entretenu ce lundi 10 avril 2017, à Carthage avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed.



L’entrevue a porté sur la situation générale dans le pays, et l’état d’avancement des grandes réformes dans les domaines de la fonction publique, des entreprises publiques, et des caisses sociales, outre son programme d’action à la prochaine période, et les solutions préconisées pour répondre aux revendications exprimées lors des mouvements contestataires dans certains gouvernorats de l’intérieur, indique un communiqué de la présidence.



Le locataire de la Kasbah a présenté un aperçu sur les résultats de la visite qu’il a effectuée au Niger, Burkina Faso et au Mali, à la tête d’une importante délégation d’hommes d’affaires tunisiens, en vue de relancer la coopération économique, et les échanges commerciaux et de s’ouvrir sur de nouveaux marchés pour les exportations tunisiennes.



