Les prix de l'agroalimentaire ont été revus à la hausse en décembre Les produits agroalimentaires ont connu une hausse des prix depuis le début du mois de décembre courant d’après la directrice de l’Observatoire national de l’Approvisionnement et des prix au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce, Hiam Bali, rapporte Assabah News.



Elle a expliqué cette hausse par l'augmentation du prix du sucre pour les industriels, décidée à la date du 26 novembre dernier.

Les produits dont les prix ont augmenté sont les suivants :



Les boissons gazeuses dans des bouteilles en plastique d’un 1.5L sont passées de 1,800 dt-1,900 dt à 2,000 dt-2,200 dt.



Les mêmes boissons d’un litre sont passées de 1600 dt -1650 dt à 1800 dt-1850 dt.



Le biscuit familial est passé de 1dt à 1060 dt.



Le cake est passé de 330 millimes à 350 millimes, le chocolat de petit format est passé de 700 millimes à 750 millimes, le grand format est passé de 1,950 dt à 2,100 dt.



Et la confiserie Chamia a connu une hausse de 4% de son prix pour chacun des formats.



La tomate concentrée et l’harissa en conserve avaient connu une hausse de prix au mois d’octobre 2016.



La boite d’un kilo de tomate concentrée est passé de 2190 dt -2430 dt à 2250 dt -2540 dt. Celle de 500 grammes est passée de 1190-1365 dt à 1250-1425 dt.



Quant à l’harissa, la boite de 180gr est passée de 0,640-0,680 dt à 0,745-0,770 dt.



Le prix de la boite de 500gr est passé de 1,560 dt-1,680 dt à 1,710 dt-1,750 dt.



Hiam Bali a expliqué que la hausse des prix de la tomate concentrée et de l’harissa revient à la hausse du coût de production dont celui de la main d’œuvre, de la mise en bouteille et les pièces de rechange, et face à la baisse de la valeur du dinar.



Par ailleurs, les prix des produits subventionnés demeurent les mêmes.



Le pain à 230 millimes, la baguette à 190 millimes, le sucre en vrac à 970 millimes, le litre de lait en pack à 1,120 millimes, le lait en bouteille à 1,070 millimes, 1kg de couscous 795 millimes, 1kg de pâtes 805 millimes, 1kg de farine en vrac 490 millimes, 1kg de farine en paquet 700 millimes, semoule en vrac, 450 millimes et le litre d’huile végétale à 900 millimes.

