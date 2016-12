Les enfants parlementaires à Carthage pour parler démocratie Le président Béji Caïd Essebsi a accueilli ce jeudi 29 décembre à Carthage une délégation du parlement d’enfants, ainsi qu’un groupe d’enfants des centres intégrés de l’enfance sans soutien, en présence de la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, indique un communiqué de la présidence.



BCE a écouté les interventions des enfants parlementaires qui se sont articulées autour de la réforme du système éducatif, l’importance de faire participer les enfants dans la pratique démocratique, et la prise de responsabilité, ce qui enracine en eux le sens patriotique, consolide leur appartenance à la patrie et les prémunit contre les dérives et l’extrémisme.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire