Les députés de Nidaa brandissent des pancartes contre le retour des terroristes en Tunisie La question du retour des combattants tunisiens des foyers de tension a jeté son ombre sur la plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), ce mardi 27 décembre.



Les députés de Nidaa Tounes ont brandi au cours de la plénière consacrée à l’examen du projet de loi de finances complémentaire de 2016, des pancartes où il est écrit non au retour des terroristes. C’était dans le cadre du débat controversé à ce sujet, et en réponse aux propos du président d’Ennahdha Rached Ghannouchi qui considère qu’ils doivent être jugés en Tunisie.



"Nous ne pouvons imposer des Tunisiens à d’autres pays, le monde est aujourd’hui divisé en nationalités et ces derniers portent la nationalité tunisienne, ils ont renié leur pays, exercé la violence à son encontre et ont Sali sa réputation à l’étranger", a dit Ghannouchi, appelant "à traiter cette maladie avec sérieux et à assumer notre responsabilité là-dessus".



Des partis se sont fermement opposés au retour des combattants des foyers de tension dont Afek Tounes qui réclame qu’ils soient jugés dans les pays où ils ont perpétré des crimes.



Idem pour Hamma Hammami qui en refuse catégoriquement le rapatriement, pointant "un marché conclu avec des parties étrangères".

