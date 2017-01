Les amendements du statut de l’UGTT adoptés, la femme plus représentée au BE TAP - Les participants au 23e congrès de l'Union Générale des Travailleurs de Tunisie (UGTT) ont adopté mardi soir le projet d'amendement du statut de la centrale syndicale tout en tranchant le débat en remplaçant l'article 10 par l'article 20 qui limite à deux mandats la durée du bureau exécutif national.



Le nouveau statut, constitué de 126 articles, réglemente la centrale syndicale, depuis sa structure centrale jusqu’aux structures sectorielles, régionales et locales, alors que certains autres articles ont été soumis à l'approbation de la commission de règlement intérieur.



L'amendement a porté sur l'article 6 de l'ancien statut qui autorise la commission administrative de voter directement la représentativité automatique au congrès, et l'inclusion d'un article (3) garantissant la représentativité de la femme au sein des structures de prise de décisions, la création d'institutions économiques et sociales gérées selon le règlement intérieur. Il s'agit de l'Institut Hached, du centre des études stratégiques et de recherches, des institutions de presse et de diffusion et du fonds de solidarité syndicale.



Le nouveau statut fixe plus précisément les objectifs de l'UGTT après avoir été sommairement mentionnés dans l'ancien statut. Ces principaux objectifs consistent dans la défense des droits économiques et sociaux des travailleurs, des retraités, la défense du droit à la culture, à la liberté de création, la consolidation de la culture nationale qui consacre les valeurs de tolérance, de bannissement de la violence et d'ouverture sur toutes les cultures, outre le soutien des mouvements de libération arabe, à leur tête le mouvement national palestinien et le rejet de toute relation avec l'entité sioniste.



La séance matinale de mercredi débutera avec l'adoption des rapports moral et financier, et la discussion des motions du congrès (la motion professionnelle, la motion générale, la motion de l'émigration, la motion intérieure et la motion de la lutte arabe contre le sionisme).



Le débat sera aussi ouvert aux congressistes pour émettre leurs opinions sur l'avenir de l'organisation syndicale. L'élection du nouveau bureau exécutif national devrait débuter tard dans la soirée de mercredi.



Le nouveau statut est une des recommandations faites par le congrès de Tabarka tenu en décembre 2011 au conseil national tenu du 4 au 6 mai 2015, mais n'a pu connaître l'aboutissement et a dû être ajourné au 33e congrès.



