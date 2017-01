Les affaires liées aux stupéfiants suivent une cadence ascendante (Majdoub) Le ministre de l’Intérieur a déclaré que le nombre des affaires liées aux stupéfiants est passé de 723 en 2000, à 5744 affaires fin 2016.



Il a indiqué, selon un enregistrement audio diffusé par Jawhara , qu’"en dépit des efforts déployés par les forces sécuritaires, ces affaires suivent une cadence ascendante, ce qui inspire préoccupation".



Auditionné ce mercredi 11 janvier devant la commission de législation générale de l’ARP sur la nouvelle loi sur les stupéfiants, Majdoub a affirmé que les unités sécuritaires, police et garde nationale ainsi que la douane suivent une stratégie unique de lutte contre le trafic, la distribution et la consommation des stupéfiants, évoquant un renforcement du contrôle au niveau des accès frontaliers. Il a ajouté que des équipements modernes sont utilisés pour intercepter les drogues détournées par voie terrestre, aérienne et maritime et sécuriser les frontières.



Les efforts sont également focalisés sur les réseaux actifs dans ce domaine en vue de leur démantèlement.



Majdoub a également souligné que des actions sont menées pour sécuriser l’environnement des institutions scolaires et des espaces de loisirs que fréquentent les jeunes, par des patrouilles sécuritaires dans un but préventif. Des contrôles qui sont menés de manière secrète, a-t-il dit.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire