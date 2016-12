Le syndicat s'en prend au ministre pour "les associations des parents" Le syndicat général de l’enseignement de base a appelé à annuler le projet du ministère de l’Education qui consiste à créer une association des parents pour chaque école, qui implique les directeurs des écoles primaires.



Dans un récent communiqué, l’UGTT considère que le ministre de l’Education « ne cesse de vouloir viser l’école publique en minimisant le rôle des enseignants en montant l’opinion publique contre eux, et en donnant de grands rôles à d’autres ».



Le syndicat reproche au ministre de l’écarter des dossiers de l’éducation, et d’avoir adressé aux parents des manuels « sans en préciser le rôle et l'objectif, tout en donnant l’ordre de les distribuer gratuitement ». Un acte que le syndicat estime être de la dilapidation des deniers publics, « et sans connaitre la provenance du financement, au cas où il y en aurait, et qui pourrait être suspecte dans les circonstances actuelles ».



Selon le communiqué, le ministre de l’Education, écarte « comme à l’accoutumée », le syndicat général de l’Enseignement de base, « ce qui consiste une atteinte claire au projet de réforme éducative ».



Le syndicat dénonce dans son communiqué, le comportement du ministre de l'Education, et annonce son entier dévouement pour faire annuler « tous ces projets suspects, appelle les directeurs d'écoles à ne pas y adhérer, et les enseignants à ne pas laisser introduire l'école dans les causes suspectes », lit-on dans le communiqué.