Le sport au service de la paix au centre d’un entretien BCE/ Bouzou Le président de la république, Béji Caïd Essebsi, s’est entretenu ce lundi 16 octobre à Carthage avec Joël Bouzou, président de l’organisation pour la paix par le sport (fondation Peace and sports), sur les actions et les initiatives menées par cette fondation pour parvenir à la paix dans le monde à travers le sport, indique un communiqué de la présidence.



Joël BOUZOU a formulé le souhait de son organisation de tenir son onzième congrès à Tunis, estimant que ces assises rassemblent annuellement des décideurs, politiques et sportifs de tous les pays du monde, pour étudier les moyens de mettre le sport au service de la paix, de la sécurité et du progrès socio-économique des peuples.



BCE a salué la tenue de cette importante manifestation internationale à Tunis en octobre 2018 et les dispositions de notre pays à l’entourer de toutes les conditions de succès, évoquant l’intérêt accordé à la jeunesse dans les programmes de développement, et le rôle du sport en tant qu’important pilier d’encadrement des jeunes, et de canalisation de leurs énergies vers l’invention, la construction et la diffusion des valeurs de paix, d’ouverture et de tolérance entre les peuples.

