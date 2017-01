Le retour des terroristes au centre de la réunion du CSN à Carthage Les décisions prises au sujet du retour des terroristes des foyers de tension ont été au centre du Conseil de Sécurité nationale (CSN), tenu ce jeudi 26 janvier 2017 à Carthage, sous la présidence du chef de l’Etat, Béji Caïd Essebsi.



L’Amiral Kamel Akrout, premier conseiller auprès du Président de la république, a déclaré que le CSN a passé en revue l’évaluation de la situation générale sécuritaire, sur le plan intérieur, et son amélioration sensible, outre l’évaluation de la situation sécuritaire sur le double-plan régional et international, indique un communiqué de la présidence.



Les dispositions prises et qui seront décidées au sujet du retour des terroristes des foyers de tension, ont été examinées, ajoute le communiqué.

Gnet

