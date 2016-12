Le prolongement de l’âge de la retraite sera discuté avec l’UGTT et l’UTICA (Zribi) La ministre des Finances, Lamia Zribi, a déclaré ce jeudi 29 décembre que les caisses sociales sont dans une situation extrêmement difficile, et que la CNRPS constitue un fardeau pour le budget de l’Etat.



Elle a souligné sur RadioMed que les ministères des Affaires sociales et de la Fonction publique commençaient à travailler là-dessus, préconisant la mise en œuvre des réformes à partir de 2017.



Ce sujet sera évoqué, selon ses dires, avec les partenaires sociaux l’UTICA et l’UGTT, la principale mesure sera le prolongement de l’âge de la retraite, a-t-elle dit.



La ministre a encore indiqué que le programme de réforme du régime de compensation a pris du retard, soulignant que l’idée est d’abandonner progressivement la subvention des produits de base, tout en mettant en place un mécanisme destiné aux couches démunies.

Gnet

