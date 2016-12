Le MT annonce des mesures urgentes suite à l’accident de train de Jbel Jelloud Le ministère du Transport annonce des mesures urgentes à l’issue de l’accident survenu hier à Jbel Jelloud, au niveau du croisement rails/ route où un train et un bus sont entrés en collision.



Ces dispositions consistent à procéder à un inventaire et un diagnostic du fonctionnement des équipements au niveau des croisements avec les rails, à mettre un agent de sécurité permanent au niveau des croisements dangereux et non-équipés dans les zones urbaines, à délimiter les points noirs où les accidents se sont multipliés et en accélérer l’équipement en 2017, à procéder à l’entretien de tous les équipements des croisements actuels, à coordonner avec le ministère de l’Equipement en vue de mener une stratégie urgente pour la mise en place des signalisations nécessaires avant les croisements et si nécessaire l’installation de ralentisseurs, et à appeler toutes les entreprises nationales et régionales de transport public à activer un programme annuel de sécurité fondé principalement sur les agents d’exploitation et de maintenance des moyens de transport.



Le ministère annonce également la création d’une commission d’enquête sur cet accident dont les résultats seront révélés dans une semaine.



Ce faisant, un accident est survenu hier à Metlaoui consistant en une collision entre un train de transport de phosphates et un camion, et ayant provoqué la mort de l’adjoint du conducteur du train.



Le MT annonce la mise en place d’une commission d’enquête pour déterminer les causes de cet accident et délimiter les responsabilités.

Gnet

