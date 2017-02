Le ministère des DE revient sur la plainte contre un ex-chef du contentieux de l’Etat Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières revient ce mercredi 1er février dans un communiqué sur l’affaire de détournement de fonds publics.



Le ministère indique qu’une information judiciaire a été ouverte auprès du pôle judiciaire financier, suite à une plainte déposée par le Secrétaire d’Etat aux domaines de l’Etat et affaires foncières, en décembre 2016, contre un ancien huissier de justice et ex-chargé du contentieux de l’Etat, ayant occupé cette fonction entre 2011 et 2012 et tous ceux qui seront révélés par l’enquête.



La plainte s’appuie sur un rapport de la commission de contrôle général des domaines de l’Etat, pour avoir relevé des failles en matière de mise en exécution des décisions de justice émises en faveur de l’Etat et d’établissements publics, et pour ne pas avoir déposé d’importantes sommes d’argent à la trésorerie de l’Etat.



Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’activation du document de Carthage et des priorités du gouvernement en matière de lutte contre la corruption, et ne touche en rien le principe de présomption d’innocence, ni le rôle joué par l’institution du contentieux de l’Etat en matière de préservation de l’intérêt général, indique le communiqué.



Le ministère public avait ordonné, mardi, l’ouverture d’une information judiciaire contre 12 hauts fonctionnaires pour corruption administrative et financière, dont un ancien chef du contentieux de l’Etat.



