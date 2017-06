Le ministère de l’Education dément toute fuite du baccalauréat Le ministère de l’Eduction dément toute fuite des épreuves du baccalauréat, et affirme que les épreuves écrites se déroulent normalement dans tous les centres d’examen à travers le pays.



Dans un communiqué paru hier, vendredi 09 juin, le ministère dit avoir intercepté des cas de fraude et de mauvaise conduite, consistant en la publication des énoncés des épreuves sur les réseaux sociaux après le démarrage de l’examen, et le saccage des appareils de brouillage dans un centre d’examens à Gafsa par des individus cagoulés, signalant qu’une liste des parties impliquées dans ces cas de fraude a été établie, certaines ont été arrêtées, et leur affaire est entre les mains du parquet.



Le ministère s’engage à poursuivre tous ceux qui s’hasardent à attenter à la place des examens nationaux, à la sacralité de la famille et des institutions éducatives et leurs équipements, et fait part de la vigilance de ses services techniques pour poursuivre tous les dépassements et tout ce qui est de nature à menacer ou a toucher la crédibilité du baccalauréat, et préserver ainsi la confidentialité et la transparence des examens nationaux.

Gnet

