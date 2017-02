Le ministère appelle les pêcheurs à ne pas s’aventurer en mer, à cause des vents violents Le ministère de l’Agriculture appelle les pêcheurs à ne pas s’aventurer en quittant les ports, jusqu’à l’amélioration des conditions climatiques, du fait des vents violents dont la vitesse dépasserait les 90 km/heures le lundi 06 février.



Le ministère indique ce lundi 06 février dans un communiqué que la commission nationale de prévention des catastrophes et les commissions régionales ont sécurisé l’accostage des deux bateaux Meriem et Hamdi au port de Ghar el-Meleh, après que le contact a été perdu avec eux dimanche 05 février.



Le ministère précise que les trois bateaux tunisiens qui se sont introduits le 04 février 2017 dans les eaux territoriales libyennes n’ont pas été interceptés par des bandes libyennes armées, comme l’ont relayé certains médias, mais par des gardes-côtes libyens, signalant qu’ils ont été relâchés après que les autorités officielles libyennes aient été contactées, et qu’ils ont regagné les ports tunisiens.



Le ministère appelle à se garder de naviguer et de pêcher dans les eaux relevant de la souveraineté libyenne.

Gnet

