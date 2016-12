Le MI dément le refoulement de 30 suspects tunisiens à bord d’un avion allemand Le ministère de l’Intérieur dément l’arrivée d’un avion allemand à l’aéroport internationale Enfidha- Hammamet, avec à son bord 30 jeunes tunisiens faisant partie d’organisations terroristes et courants takfiris extrémistes, et ayant été refoulés de force par les autorités allemandes.



Le ministère réfute ce jeudi dans un communiqué cette information relayée par certains médias et les appelle à vérifier les informations auprès des sources officielles avant leur publication.



Ce faisant, Angela Merkel avait annoncé vendredi dernier avoir convenu avec Béji Caïd Essebsi, lors d’une communication téléphonique, d’accélérer l’extradition des Tunisiens en situation irrégulière en Allemagne.

Gnet

