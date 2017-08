Le Koweït souhaite financer la restauration de la mosquée Zitouna

Le Koweït souhaite financer l’entretien et la restauration de la mosquée Zitouna, étant l’un des principaux sites islamiques dans le monde.



Cette offre a été exprimée par l'ambassadeur du Koweït en Tunisie, Ahmed Dhafiri, lors d'un entretien l'ayant réuni hier, jeudi 10 août, avec le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, au siège du département. Le Koweït souhaite financer l'entretien et la restauration de la mosquée Zitouna, étant l'un des principaux sites islamiques dans le monde.

La rencontre a porté également sur la visite en Tunisie du ministre des Wakfs et des affaires islamiques koweitien, sur les moyens de développer la coopération entre les deux ministères en matière religieuse, et l’échange des expériences en matière de prévention des dangers du terrorisme, d’appel à l’extrémisme et la consolidation des études et recherches portant sur la pensée religieuse. Gnet