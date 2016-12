Le dossier du retrour des terroristes est à l'examen au sein du gouvernement (Briki) Le dossier du retour des terroristes des zones de conflit, est actuellement à l’étude au sein du gouvernement, d’après le ministre de la Fonction publique et de la Gouvernance, Abid Briki.



«Il existe plusieurs avis à ce sujet, et des divergences d’opinions», a-t-il déclaré ce lundi, aux médias. Il a rappelé la position du chef de l’Etat à ce sujet, pronant le recours à la justice afin qu’elle prenne en charge la question de ces terroristes, à travers la loi anti terroriste et le pole judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Gnet

