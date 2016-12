Le Conseul de Tunisie à Toulouse menacé par un homme armé Europé 1- Le consul de Tunisie à Toulouse a été menacé par un homme armé vendredi, a appris Europe 1. L'homme a finalement été maîtrisé et placé en garde à vue.

L'individu, un ressortissant tunisien de 34 ans, s’était présenté à la mi-journée au consulat.



Dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, il souhaitait obtenir un rendez-vous avec le consul. Mais une fois dans le bureau du diplomate, la situation a dégénéré. Selon les informations recueillies par Europe 1, le jeune homme aurait soudainement cassé tout ce qui lui passait sous la main dans le bureau, avant de sortir une vieille arme de poing et de menacer le consul.



Alertés par le bruit, les agents de sécurité du consulat sont intervenus et ont réussi à maîtriser l’agresseur, dont l’arme était chargée. Le consul a porté plainte contre cet homme qui était jusqu’alors inconnu des services de police.



La police judiciaire de Toulouse a été saisie d'une enquête pour "séquestration volontaire", "violence avec arme" et "menace sous condition", selon le parquet. "En l'état des éléments", l'acte terroriste est exclu, a-t-il précisé. "Il s'agit plutôt d'une affaire personnelle, sous toute réserve", a-t-on ajouté de même source.



